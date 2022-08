Frentista que abastecia o carro, perdeu às duas pernas no momento da explosão - Reprodução

Publicado 12/08/2022 14:33 | Atualizado 12/08/2022 15:28

Rio - Luiz Pereira, de 28 anos, motorista do veículo que explodiu em um posto de GNV, na tarde desta quinta-feira (11) na Avenida Amaral Peixoto, no bairro de Balneário, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, segue em estado estável no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o motorista sofreu politraumatismo. Um guarda municipal, que ficou ferido ao ser atingido pelas rodas que se soltaram de um caminhão no momento da explosão, também segue internado, com quadro clínico estável e aguarda uma avaliação cirúrgica.



No acidente, Alyf C. Santana, de 21 anos, frentista que abastecia o carro, perdeu as duas pernas no momento da explosão e morreu no pronto-socorro de São Pedro da Aldeia. Nas redes sociais, amigos de Alyf lamentaram a morte do jovem. O corpo de Alyf foi levado para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio onde aguarda o reconhecimento de familiares para que seja feita a liberação. Não há informações sobre o sepultamento.

Outras duas vítimas, também frentistas do posto, ficaram feridas, passaram por uma avaliação e já receberam alta. Um deles foi ferido por estilhaços na face e na nuca, enquanto o outro sofreu ferimentos na sobrancelha, pescoço e no olho.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no posto de gasolina e diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos. O caso foi registrado na 125ª DP (São Pedro da Aldeia).

Reunião sobre segurança do GNV

Nesta sexta-feira (12), representantes dos trabalhadores e de donos de postos de combustíveis da cidade do Rio se reúnem para avaliar o aumento de acidentes com explosões de cilindros de GNV durante o abastecimento dos carros. O presidente do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado do Rio de Janeiro (Sinpospetro-RJ) e da Federação Nacional dos Frentistas, Eusébio Pinto Neto, também protocolou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) um de pedido de audiência pública para debater o abastecimento de GNV nos postos de Combustíveis do estado.

Em menos de 20 dias, três acidentes, dois com vítimas fatais, foram registrados no estado. Nos três casos os cilindros estavam enferrujados e com a validade vencida. Eusébio Neto também vai encaminhar, ainda nesta sexta, um ofício ao governador Cláudio Castro e ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, cobrando a fiscalização e o cumprimento das leis que regulamentam a questão da segurança durante o abastecimento com GNV.

No estado, a Lei 7949/2018, obriga os postos a fixar avisos proibitivos sobre pessoas no interior do veículo, enquanto houver o abastecimento de GNV. Já, no município do Rio, a Lei 7024/2021 é mais específica com relação ao cilindro de GNV. A lei proíbe os postos de combustíveis de abastecer com GNV, os veículos que não apresentam selo do Inmetro com prescrição de validade.