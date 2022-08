Rio de Janeiro

Motorista de carro que explodiu em posto em São Pedro da Aldeia segue internado em estado estável

Alyf C. Santana, de 21 anos, perdeu as duas pernas e morreu no acidente. Guarda municipal ferido por roda de caminhão também segue no hospital

Publicado 12/08/2022 14:33 | Atualizado há 24 minutos