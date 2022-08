Rio de Janeiro

Motorista de carro que explodiu em posto segue internado em estado estável

No acidente ocorrido em São Pedro da Aldeia, frentista Alyf Santana, de 21 anos, perdeu as duas pernas e morreu. Guarda municipal ferido também segue no hospital

Publicado 12/08/2022 14:33 | Atualizado há 15 minutos