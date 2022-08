Homem caído no chão teria sido atingido por diversos disparos - Reprodução de vídeo

Publicado 12/08/2022 16:38 | Atualizado 12/08/2022 16:41

Rio - Um homem foi assassinado a tiros, no fim da noite desta quinta-feira (11), no bairro Bom Retiro, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Segundo relatos de testemunhas, a vítima caminhava pela Rua Tenente Luiz Meirelles quando uma motocicleta encostou e o homem que a pilotava disparou diversas vezes.

A vítima, que ainda não teve sua identidade revelada, foi encontrada morta por policiais militares do 30º BPM (Teresópolis), que foram ao local após denúncias de disparos.

Uma testemunha que passava pelo local no momento chegou a filmar a vítima no chão. Nas imagens, o responsável pelo registro fala com espanto da cena presenciada e relata sobre uma moto que teria parado e seu condutor descarregado a arma. Na fuga, o atirador foi na direção do bairro Várzea.

O caso foi registrado na 110ª DP (Teresopolis).