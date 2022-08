Plenário da Câmara de Vereadores decide pela cassação ou não do mandato de Monteiro na próxima quinta-feira - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Plenário da Câmara de Vereadores decide pela cassação ou não do mandato de Monteiro na próxima quinta-feira Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 15/08/2022 17:05 | Atualizado 15/08/2022 18:12

Rio - O ex-assessor e editor de vídeos do vereador Gabriel Monteiro (PL-RJ), Mateus Souza de Oliveira, disse em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara que o parlamentar chegou a encontrar a menor, com quem teve e filmou relações sexuais, na escola em que ela estuda, durante o recreio. O DIA teve acesso à fala dos ex-funcionários divulgada no relatório da comissão que aprovou por unanimidade o pedido de cassação do mandato do ex-PM. A decisão final será tomada no plenário da câmara nesta quinta-feira (18).



"Era uma escola particular. Inclusive, fomos lá algumas vezes, porque o recreio dela... o colégio é vizinho a um centro comercial. O Gabriel cortava o cabelo lá (...) a gente estava passando lá e ele viu a garota. A garota ficou até meio sem graça. E ele virou para os amiguinhos e falou 'aquela lá é a minha namorada. Aquela lá é minha namorada'. Aí, a (menor) até pediu desculpas, depois, por não ter falado com ele, porque não queria que os demais soubessem", disse o ex-assessor.



Segundo Oliveira, o vereador se gabava por ter relacionamentos com menores de idade e os considerava um grande feito. "Algumas delas iriam até de uniforme lá. Iam de uniforme, o próprio Gabriel mostrava para a gente que as garotas eram bem novas. Inclusive tratava isso como um grande feito na vida dele, porque falava que a gente não conseguiria fazer aquilo ali nunca", disse.



Luíza Caroline Bezerra Batista, que também trabalhava na equipe de edição de vídeos para o parlamentar, revelou que a menor estava constantemente na casa do vereador. "Ele tratava ela como namoradinha. Mas todo mundo sabia que era errado, que ela era menor de idade e que ele, além de ser maior, é um parlamentar, não podia ter essa conduta", disse Luíza.

Galinha pintadinha



A editora revelou ainda que outro funcionário chegava a brincar com a situação colocando a música da "Galinha Pintadinha", tema do desenho infantil, sempre que a menor chegava à residência de Monteiro.



"Eu tenho foto com ela. Ela frequentava a casa do Gabriel sempre. Sempre frequentou. Tanto é que, às vezes, ela chegada no estúdio onde a gente estava fazendo reunião... Porque o Gabriel, ele juntava todo mundo pra querer ideia de vídeo. Ele queria ideia de vídeo, mas na lógica dele. Daí, ela chegava e o Rick Dantas colocava até a música da 'Galinha Pintadinha' pra ela, porque ela era menor de idade, ela era criança. Ele dizia isso, isso não sou eu que estou falando", garantiu.

O relacionamento de Gabriel Monteiro com a menor de idade foi objeto de inquérito policial na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que resultou no indiciamento por crimes sexuais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na sequência, o vereador virou réu por ter relações sexuais com a menor, com quem também teria filmado as relações e mantido o material.

Segundo a Câmara de Vereadores, os advogados do vereador entraram com um recurso da decisão à Comissão de Justiça e Redação nesta segunda-feira (15), quando também expira o prazo para que ele conteste a decisão do Conselho. A expectativa é que esse pedido seja analisado e julgado em reunião na próxima quarta-feira.

Vaga de deputado

Apesar do risco de cassação, Gabriel Monteiro ainda poderá se eleger deputado federal nas eleições de outubro. A pré-candidatura do ex-PM foi aprovada pelo partido PL ao qual faz também faz parte o presidente Jair Bolsonaro.