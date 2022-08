Celulares, cartões Rio Card e uma quantia de dinheiro em espécie foram apreendidos com os suspeitos - Divulgação/PMERJ

Publicado 17/08/2022 13:37 | Atualizado 17/08/2022 13:40

Rio- Dois peruanos foram presos após realizarem um furto na Rua Luís Carlos Prestes, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira (17). Com os suspeitos foram apreendidos três celulares e cartões de bilhete do Riocard.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do programa Bairro Seguro do 31° BPM (Barra da Tijuca) estavam em patrulhamento na região quando foram informados por pedestres sobre o crime.

Ainda segundo a corporação, os suspeitos foram reconhecidos pela vítima. A ocorrência foi registrada na 16ª (Barra da Tijuca).