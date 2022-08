Agentes da 89ª DP (Resende) realizaram operação contra fake news - Foto: Reprodução internet

Agentes da 89ª DP (Resende) realizaram operação contra fake newsFoto: Reprodução internet

Publicado 18/08/2022 14:19 | Atualizado 18/08/2022 14:32

Rio - Agentes da 89ª DP (Resende), em conjunto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizaram uma operação, na manhã desta quinta-feira (18), em diversos pontos de Resende, no Sul Fluminense, contra suspeitos de formar uma organização que criava perfis falsos na internet para ameaçar de morte e associar policiais civis e militares à formação de milícias na região. Foram cumpridos quatro mandados de prisão — o nome dos presos não foi divulgado.

Entre os alvos da operação, batizada de "Profile" (perfil em inglês), referência às redes sociais utilizadas, estavam duas mulheres - uma delas seria irmã de um dos líderes da principal facção criminosa na região, que foram presas no bairro Cidade Alegria. Outro indiciado era um homem, que já se encontrava preso, e um quarto suspeito foi encontrado morto no último sábado (13) na comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio. Além disso, foram apreendidos oito celulares.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos utilizavam perfis falsos e publicavam "matérias jornalísticas" em redes sociais para divulgar informações de que agentes públicos integravam uma milícia que cobrava taxas de comerciantes locais, além de monopolizar a venda de gás e exploração do serviço de internet na região. O bando teria, ainda, monitorado policiais e ameaçado de morte alguns deles.

Segundo o delegado titular da 89ª DP, Ronaldo Aparecido, que comandou a operação, os presos responderão pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, falsidade ideológica, calúnia, ameaça, "stalking" - perseguição -, corrupção ativa e ameaça.