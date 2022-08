Bruno Nogueira, médico que transferiu Bruno Krupp para UTI, chegando na 16° DP da Barra da Tijuca para prestar depoimento - Cléber Mendes/Agência O Dia

Bruno Nogueira, médico que transferiu Bruno Krupp para UTI, chegando na 16° DP da Barra da Tijuca para prestar depoimento Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 18/08/2022 11:24 | Atualizado 18/08/2022 11:28

Rio - Contradição no nível de fluxo urinário foi um dos motivos que levou o médico Bruno Nogueira Teixeira ao indiciamento por fraude processual. O profissional teria solicitado a transferência do influencer Bruno Krupp, que atropelou e matou um jovem de 16 anos, para uma UTI de hospital particular alegando que o mesmo passou 24 horas sem urinar direito, de acordo com inquérito da Polícia Civil.Bruno afirmou que o paciente teve 200ml de fluxo urinário em 24 horas, o que é considerado uma taxa abaixo do normal, sendo o principal motivo para sua transferência à UTI. No entanto, ao depor na delegacia, ele declarou que os 200ml teriam ocorrido em torno de 8h a 10h. A equipe médica do Hospital Marcos Moraes, no Méier, Zona Norte do Rio, informou, através de depoimento à polícia, que esse valor de 200ml sequer foi registrado ou mencionado e o influencer estava com quadro urinário estável e suficiente, registrando 800 ml em 12 horas, o que é parâmetro normal, sem indicação de complicação.Profissionais do hospital Marcos Moraes foram ouvidos pelo delegado Aloysio Falcão, da 16ª DP (Barra da Tijuca), responsável pela investigação, para apurar como realmente estava o quadro de saúde do influencer. Em depoimento, um enfermeiro informou que Krupp estava bem, apenas com algumas lesões do acidente automobilístico. Ele também contou que o modelo era rude, grosseiro e agressivo com os profissionais de saúde que o atendiam. Em relato à polícia, ele disse que "Bruno Krupp, em todo momento, se mostrou rude e arrogante, dando ordens para os profissionais e exigindo exclusividade no tratamento. Que em todo momento Bruno foi atendido por dois profissionais, que se auxiliavam e se resguardavam, caso Bruno fizesse algum tipo de reclamação, visto que o comportamento do paciente era de muita agressividade.".No mesmo dia em que o médico Bruno Nogueira teve o primeiro contato com Krupp, 04/08, relatando que ele estava com dificuldades de urinar, o modelo chegou a falar para técnica de enfermagem que "só consegue fazer com alguém balançando sua genitália".O médico assistente também alegou, em depoimento, que o modelo estava com dificuldade progressiva para urinar nos primeiros dois dias internado, do dia quatro de agosto ao dia seis de agosto. Entretanto, em parecer da médica Nefrologista do hospital, o fluxo urinário de Krupp estava espontâneo e em quantidade suficiente.A especialista informou que Bruno Krupp estava bem e com suas taxas normais. Ela declarou, através de depoimento, que examinou o modelo em seu leito e que ele estava acordado, lúcido, cooperativo, respirando em ar ambiente e pressão arterial estável. Também afirmou que o influencer teve uma rabdomiólise leve com baixa probabilidade de evolução para insuficiência renal aguda e sem indicação de hemodiálise. Ela contou que foi apresentada para Bruno Teixeira, que não questionou o parecer dela. Ela optou por dar alta da nefrologia para Krupp, por se tratar de paciente jovem, sem comorbidades maiores, com rabdomiólise leve com boa evolução clínica e laboratorial.Em depoimento na delegacia, o médico disse que tomou a decisão porque o quadro clínico do paciente "estava se encaminhando para uma insuficiência renal" sendo necessário o encaminhamento para uma UTI e postergando a transferência de Krupp para uma unidade prisional. Bruno Teixeira afirmou que foi contratado para cuidar do modelo e não conhecia a família de Bruno Krupp antes do acidente, que terminou com a morte do adolescente João Gabriel.