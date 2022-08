Ex de Claudia Jimenez, Stella Torreão recebe o carinho dos amigos durante velório da atriz - Fabricio Pioyani/ Agnews

Rio - Amigos e familiares se despediram da atriz Claudia Jimenez durante velório realizado no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária, neste sábado. A humorista morreu aos 63 anos, nesta manhã, no Hospital Samaritano, na Zona Sul da cidade. A causa da morte, de acordo com informações da TV Globo, foi insuficiência cardíaca.

Uma das primeiras pessoas a chegar no local foi a ex-mulher de Claudia, a personal trainer Stella Torreão. Ela, que foi casada durante dez anos com a humorista, recebeu o carinho dos colegas. Miguel Falabella também esteve no Memorial e deu seu último adeus à atriz, sua amiga de longa data. A cantora Ana Carolina e os atores Anna Lima e Paulinho Vilhena também compareceram ao velório.

A atriz Claudia Jimenez morreu, aos 63 anos, na manhã deste sábado, no Rio. A artista, que deu vida à Dona Cacilda, da 'Escolinha do Professor Raimundo', e Edileuza, de 'Sai de Baixo', estava internada no Hospital Samaritano, na Zona Sul da cidade. A causa da morte, segundo o 'Jornal Hoje', da TV Globo, foi insuficiência cardíaca. Através das redes sociais, vários famosos lamentaram a morte da humorista.

Cláudia enfrentava problemas de saúde desde 1986, quando descobriu um tumor maligno no mediastino, localizado no tórax. Ela se curou da doença. No entanto, as sessões de radioterapia afetaram os tecidos do coração da atriz. Desde então, ela passou por três cirurgias. Em 1999, colocou cinco pontes de safena. Em 2012, a veterana da TV substituiu a válvula aórtica por uma sintética. Dois anos depois, ela implantou um marca-passo.