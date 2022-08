Policiais desarticularam diversos baseamentos e pontos de observação do grupo criminoso em comunidades da Zona Oeste - PMERJ

Publicado 23/08/2022 08:52

Rio- A Polícia Militar realiza operações em diferentes locais do Rio durante a manhã desta terça-feira (23). Dentre os alvos estão as comunidades do Antares, Rolas I e II, Conjunto Vila Paciência e Três Pontes, na Zona Oeste, Badu, Cangulo, Rasta e Coreia, no Jardim Primavera, na Baixada. Além de Manguinhos e no Conjunto da CCPL, na Zona Norte, e no Caju e Parque Alegria, na Zona Portuária.



De acordo com a corporação, nas comunidades da Zona Oeste equipes do 27º BPM (Santa Cruz), com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) realizam uma operação contra a milícia que atua na região. Além de buscar criminosos e apreender armas, os policiais também estão desarticulando diversos baseamentos e pontos de observação do grupo criminoso pelos bairros. As ações seguem em andamento.

Policiais desarticularam diversos baseamentos e pontos de observação do grupo criminoso em comunidades da Zona Oeste PMERJ



Enquanto equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) realizam uma operação para reprimir o crime organizado nas comunidades do Badu, Cangulo, Rasta e Coreia, no Jardim Primavera e imediações. Até o momento, não há registro de presos ou apreensões.



Em Manguinhos e no Conjunto da CCPL, na Zona Norte, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Manguinhos, com o apoio da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do 22° BPM (Bonsucesso), realizam uma operação para a captura de criminosos envolvidos diretamente em diversos roubos de rua e de cargas e a apreensão de armas de fogo. As ações também estão em andamento.



Nas comunidades do Caju e Parque Alegria, na Zona Portuária, equipes do 4º BPM (Caju) realizam uma operação para reprimir o crime organizado. Até o momento também não há registro de presos ou apreensões.