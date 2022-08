PMs fecharam bingo no Centro do Rio após denúncia - Divulgação/Disque Denúncia

PMs fecharam bingo no Centro do Rio após denúnciaDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 26/08/2022 07:05 | Atualizado 26/08/2022 08:07

Rio - Três pessoas foram detidas durante uma ação da Polícia Militar que fechou um bingo clandestino de luxo, na Avenida Rio Branco, nas proximidades da Praça Mauá, no Centro da cidade, na noite desta quinta-feira (25). Equipes da Divisão de Operações da Subsecretaria de Inteligência e da Corregedoria Geral chegaram ao estabelecimento após informações passadas pelo Disque Denúncia.



De acordo com a PM, os militares foram checar a denúncia e encontraram o local considerado luxuoso em funcionamento, com 110 máquinas do tipo "caça níquel", 53 computadores, quatro notebooks, além de R$ 2.130 em espécie. Os materiais e três funcionários do bingo foram levados para a 5ª DP (Mem de Sá), onde o caso foi registrado.

Corregedoria da #PMERJ estoura bingo clandestino na Avenida Rio Branco, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Ao todo, 03 pessoas foram detidas e 110 máquinas caça-níqueis, 53 computadores, 06 notebooks, 109 noteiros, 106 placas mãe e R$ 17.590,00 foram apreendidos. (+) pic.twitter.com/SUuv9mIP11 — @pmerj (@PMERJ) August 26, 2022



O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido

Bingos são fechados na Região Metropolitana e Zona Norte





Após receberem informações do Disque Denúncia de que no endereço funcionavam máquinas de apostas, com a possível conivência de agentes públicos, os PMs localizaram o bingo e apreenderam 46 máquinas caça-níquel, cartela do 'jogo do bingo' e dinheiro em espécie. Quatro funcionários e nove apostadores foram detidos. O caso foi encaminhado para a 74ª DP (Alcântara).



No dia anterior, a Corregedoria e o 6º BPM (Tijuca) interditaram outro Ao longe de toda a semana, a Polícia Militar realizou ações para fechar bingos clandestinos. Na tarde de quarta-feira (24), a Corregedoria da PM interditou um estabelecimento na Rua Marinho dos Santos, no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo , na Região Metropolitana do Rio. No momento da chegada dos policiais, o local estava em pleno funcionamento.Após receberem informações do Disque Denúncia de que no endereço funcionavam máquinas de apostas, com a possível conivência de agentes públicos, os PMs localizaram o bingo e apreenderam 46 máquinas caça-níquel, cartela do 'jogo do bingo' e dinheiro em espécie. Quatro funcionários e nove apostadores foram detidos. O caso foi encaminhado para a 74ª DP (Alcântara).No dia anterior, a Corregedoria e o 6º BPM (Tijuca) interditaram outro bingo clandestino, dessa vez na Rua Barão de Mesquita, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio, depois de receberem informações do Disque Denúncia. Os militares foram até o local e conseguiram apreender 39 máquinas caça níquel, dois celulares e R$ 3.875 em espécie, provenientes dos jogos realizados nos aparelhos. Os materiais apreendidos, junto com dois funcionários e 16 apostadores, foram encaminhados para 20ª DP (Vila Isabel).