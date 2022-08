JUVRio realiza série de eventos durante o mês de agosto para comemorar o Dia Internacional da Juventude - Divulgação

JUVRio realiza série de eventos durante o mês de agosto para comemorar o Dia Internacional da JuventudeDivulgação

Publicado 26/08/2022 14:14

Rio - O Festival das Juventudes terminará neste sábado (27) na Praça Mauá, no Centro do Rio. A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) desempenhou um calendário especial durante todo o mês de agosto com programação artística e cultural para a promoção de mudanças a partir de políticas públicas para os jovens. As atrações, gratuitas, serão voltadas para pessoas de 15 à 29 anos.



Na celebração, também serão promovidas atividades como, oficinas, equipamentos esportivos (skate e futmesa) e tecnológicos (realidade virtual e vídeos 360°). A JUVRio organiza a ação em colaboração com o Serviço Social do Comércio (SESC) e o Pacto Pela Juventude, projeto da JUVRio com a Unesco.



De forma simultânea, será realizada a 3ª Conferência Carioca de Juventude que irá eleger o Conselho Municipal de Juventude. O evento terminará com apresentações, livres para o público, do cantor e rapper Delacruz, do grupo Poesia Acústica e do projeto #estudeofunk, na área interna do Museu de Arte do Rio (MAR).



Detalhes das atividades culturais neste sábado (27)



Às 9h, o Museu de Arte do Rio abrirá as portas para a 3ª Conferência Carioca de Juventude, um espaço dedicado à participação dos jovens. Essas conferências trazem luz às resoluções e recomendações de políticas públicas e reforçam a importância do protagonismo juvenil na promoção da democracia. Na edição deste ano, o encontro abordará temas como participação, cultura e educação. A resolução final irá subsidiar a construção do Plano Municipal de Juventude. Durante o evento, serão eleitos os membros para o Conselho Municipal de Juventude.



O encontro terá a presença do Secretário da Juventude Carioca, Salvino Oliveira, do Presidente do Conselho Nacional de Juventude, Marcus Barão, da Presidente do Fórum Estadual de Juventude, Larissa Garcez, entre outras autoridades governamentais, privadas, ativistas e representantes da sociedade civil.



Para Salvino Oliveira, a Conferência Carioca de Juventude representa um momento de encontro de decisão na promoção de políticas públicas para os mais de 1,6 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos do Município. "É um momento histórico para a juventude do Rio de Janeiro, pois precisamos resgatar a credibilidade das instituições públicas. Principalmente, nos espaços de participação popular em um momento conturbado, em que vemos a democracia abalada", destacou o secretário.



Já às 14h, a Praça Mauá será transformada em um espaço de lazer para os visitantes. Com ativações culturais gratuitas oferecidas pelo Serviço Social do Comércio em parceria com a JUVRio, o evento contará com oficinas de charme e robótica, pista de skate, futmesa, realidade virtual, intervenção poética, spin 360°, arena nerd e muito mais.

O Festival das Juventudes será finalizado com chave de ouro por três performances musicais de artistas cariocas. Às 18h, no MAR, o cantor e rapper Daniel Azevedo da Cruz, conhecido como Delacruz, irá cantar seus maiores sucessos para o público do evento. Também se apresentarão o Poesia Acústica, com apresentações de rap, e Estude o Funk, um projeto de aceleração artística voltado para o desenvolvimento de talentos do funk carioca, idealizado pela Fundição Progresso. A entrada é gratuita.

Serviço - Encerramento do Festival das Juventudes



Realização: JUVRio, Pacto pela Juventude e SESC

Apoiador-realizador: Museu de Arte do Rio (MAR) e Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI)

Data: 27/08, Sábado

Local: Praça Mauá

9h - Conferência de Juventude (MAR)

10h - Ativações Culturais (Praça Mauá)

18h - Espetáculo de Encerramento (MAR)