Fachada da Escola Municipal Nações Unidas, em Bangu - Foto: Reprodução/Google Maps

Publicado 26/08/2022 14:14 | Atualizado 26/08/2022 14:17

Rio - Um dia após um menino de 11 anos ser atingido por um tiro de raspão no braço enquanto fazia educação física , as aulas retornaram normalmente para os alunos que estudam na Escola Municipal Nações Unidas, na Rua dos Limadores, em Bangu, Zona Oeste do Rio. O incidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (25), durante um tiroteio entre policiais e traficantes na Comunidade do 48, no mesmo bairro. A criança, que foi encaminhada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, foi medicada e recebeu alta no início da noite.