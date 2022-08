Apreensão aconteceu devido a operação conjunta entre o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e a 21ª DP (Bonsucesso) - Divulgação

Publicado 27/08/2022 13:32 | Atualizado 28/08/2022 14:00

Rio - Uma mulher foi presa, nesta sexta-feira (26), quando tentava transportar drogas da comunidade Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, para o município de Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Agentes da 21ª DP (Bonsucesso) conseguiram realizar a prisão dentro de um ônibus de viagem, após informações do setor de inteligência. A ação contou com o apoio do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Civil, o coletivo foi abordado próximo a entrada da cidade de São Pedro da Aldeia, também na Região dos Lagos. Os agentes foram em direção a mulher, que estava no fundo do ônibus, mas ela fugiu para o banheiro carregando uma mochila. Com a aproximação dos policiais, ela saiu do local com a mochila vazia e voltou a se sentar.

Desconfiados e com informações das características da mulher, os agentes entraram no banheiro, onde encontraram drogas dentro da lixeira. Identificada apenas como Isamar, ela foi presa. Os policiais apreenderam 127 embalagens de ervas secas com a inscrição "Cidade Praiana Polilandia R.O, C.V a braba gestão inteligente". O crime foi registrado na 21ª DP.