Ao todo, havia 1,7 quilo de cocaína e 15 de maconha escondidas no carro - Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Ao todo, havia 1,7 quilo de cocaína e 15 de maconha escondidas no carroDivulgação/Polícia Rodoviária Federal

Publicado 29/08/2022 12:23 | Atualizado 29/08/2022 12:25

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem e apreendeu aproximadamente 17 quilos de drogas escondidas no para-choque e no tanque de combustível de um veículo, durante uma abordagem em na Rodovia Niterói-Manilha, a BR-101, na altura de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na madrugada desta segunda-feira (29).



De acordo com a PRF, os agentes desconfiaram de que havia drogas no carro por conta do cheiro forte que sentiram durante a abordagem. Ao realizarem buscas no automóvel, os policiais encontraram cerca de 1,6 mil pinos de cocaína, além de 2,8 mil trouxinhas e oito tabletes de maconha. Ao todo, havia 1,7 quilo da primeira e 15 da segunda escondidos no para-choque traseiro e no tanque de combustível.

O motorista do veículo acabou preso e relatou que teria pego a droga na comunidade da Fazendinha, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O homem receberia aproximadamente R$ 1,5 mil para levar o material ilícito até a cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos.