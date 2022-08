Manifestação de moradores da comunidade Bateau Mouche na Rua Cândido Benício após operação do Bope - Reprodução

Manifestação de moradores da comunidade Bateau Mouche na Rua Cândido Benício após operação do BopeReprodução

Publicado 29/08/2022 13:25 | Atualizado 29/08/2022 16:18

Rio - Dois corpos foram encontrados na noite deste domingo (29) na Praça do Mangueiral, localizada na Comunidade Bateau Mouche, Zona Oeste do Rio, após uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). A Delegacia de Homicídios foi acionada para investigar o caso.Policiais do Bope realizaram uma operação na comunidade, localizada na Praça Seca, quando, de acordo com a corporação, foram atacados a tiros por homens armados. A comunidade é dominada por traficantes da facção Comando Vermelho.Depois do cessar dos disparos, as equipes vasculharam a área e apreenderam um fuzil, dois carregadores de fuzil, 47 munições, um rádio comunicador, 520 pedras de crack e 413 tabletes pequenos de maconha.Após o ocorrido, moradores da comunidade realizaram um protesto na Rua Cândido Benício, na Praça Seca, pedindo por justiça. Testemunhas disseram que a população colocou fogo em objetos na via e, segundo eles, policiais utilizaram bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes.De acordo com informações de moradores, seriam quatro pessoas mortas baleadas na região, mas a Polícia Militar não confirma a informação. Além disso, moradores de comunidades próximas alegaram que agentes do Bope, armados, ocuparam outras comunidades próximas ao Bateau Mouche, como a Covanca e a Caixa D'água, na noite desse domingo.