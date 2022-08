Corpo do mototaxista foi encontrado por policiais militares do 14º BPM (Bangu) - Reprodução/ Google Maps

Publicado 29/08/2022 16:31

Rio - O mototaxista David Marciano Ferreira da Paz, que estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (26), foi encontrado morto, neste domingo (28), por policiais do 14º BPM (Bangu), na Rua Marmiari, na Comunidade do Sossego, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para o local para atender a ocorrência de encontro de cadáver, quando localizaram o corpo do mototaxista carbonizado. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada. A Polícia Civil informou que a DHC investiga as circunstâncias da morte de David e que as diligências estão sendo feitas para esclarecer o fato.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da vítima.