O jovem Marlei Antunes de jesus Santos, morto neste sábado na comunidade Grão Pará, em Nova Iguaçu - Agência O Dia

Publicado 29/08/2022 16:32

Rio - O corpo do entregador Marlei Antunes de Jesus Santos, de 17 anos, foi enterrado na tarde desta segunda-feira (29) no Cemitério de Marapicu, em Nova Iguaçu. Ele foi baleado no quintal de casa, na comunidade do Grão Pará, quando chegava de um batizado que havia ocorrido em uma igreja perto de onde ele morava. Parentes levaram o rapaz até a UPA Patrícia Marinho, mas ele chegou no local já sem vida.

A família de Marlei precisou fazer um empréstimo para o sepultamento . De acordo com a mãe, Cristiane de Jesus Santos, o débito mensal do cartão dela que pagava o plano de assistência funeral da família deu problema e o pagamento não caiu neste mês. Com isso, a empresa se negou a arcar com as despesas do enterro. Cristiane, então, fez um empréstimo para pagar os custos do cartório e da funerária.

A Polícia Militar informou que agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para averiguar a entrada de duas pessoas feridas na UPA de Cabuçu. Em seguida, equipes atuaram na Comunidade do Grão Pará, onde houve confronto, e um criminoso foi atingido, sendo socorrido ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Os familiares do jovem negam que houvesse uma operação policial no local no momento em que ele foi atingido. A mãe de Marlei conta que ele não tinha envolvimento com o crime e a comunidade tem sofrido com confrontos entre traficantes e milicianos.