Ação resultou na apreensão de um revólver da marca Taurus, cinco munições intactas e um porta cartucho com mais 12 munições - Divulgação

Publicado 30/08/2022 16:00 | Atualizado 30/08/2022 16:18

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta terça-feira (30), durante uma fiscalização de trânsito, um revólver com um condutor cuja identidade não foi revelada. A ocorrência aconteceu no KM 22 da BR-040, em Três Rios.

De acordo com os agentes, a arma apreendida estava com marcas de abrasão no local da numeração e regravação do número de registro. Além do revólver, foram apreendidas cinco munições intactas e um porta-cartucho com mais 12 munições.

Todo o material apreendido foi encontrado dentro do veículo abordado em posse do condutor, que não possui porte e nem registro da arma de fogo. Ele foi encaminhado para a 108ª DP (Três Rios).