Policiais revistaram alunos e salas de aula - Divulgação

Publicado 05/09/2022 12:09 | Atualizado 05/09/2022 13:01

Rio - Uma suposta ameaça de massacre no colégio Pensi, da unidade Ibituruna, na Tijuca, Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira, 5, deixou pais e alunos em pânico. Policiais do 6º BPM (Tijuca) estiveram na unidade de ensino e revistaram salas de aula e mochilas. Os alunos do turno da manhã foram liberados.



De acordo com a mãe de uma aluna do colégio, que preferiu não se identificar, a ameaça foi feita através de uma postagem no Facebook. "A polícia esteve no local e revistou alunos, que estão sendo liberados. Minha filha está desesperada", disse. Segundo ela, como há duas unidades do colégio no bairro, para não ter dúvidas, a polícia fez o mesmo procedimento em ambas.



O desespero foi tanto que familiares de outro aluno chegaram a sair de casa para ver o que estava acontecendo no local. "Hoje não está sendo bom dia não. Falaram que vai ter um massacre de crianças lá no colégio Pensi, na Tijuca. O pai e a mãe do meu neto foram para lá ver o que estava acontecendo. Faz alguma coisa", disse a avó de um dos alunos.



Segundo a mãe de um aluno do turno da tarde, do quarto ano, que preferiu não se identificar , os pais souberam que a polícia estava no local revistando as crianças através de grupo de Whatsappp. "Os alunos estavam nervosos e chorando. Alguns pais foram para o colégio e ficaram do lado de fora aguardando notícias. Um pânico", declarou. "Só chamando o jornal que o colégio faz alguma coisa. Eles vão publicar uma nota explicando também, vamos aguardar", completou.



De acordo com ela, o colégio Pensi chamou os pais para uma reunião que acontecerá amanhã, às 7h, na unidade Ibituruna.



Em nota, a Polícia Militar informou que recebeu seis acionamentos via Central 190 relatando ocorrências em unidades de ensino na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Todos os chamados foram verificados e nada irregular foi constatado até o momento. A corporação ainda declarou que os policiais do 6ºBPM estão trabalhando nas ruas do bairro Tijuca, e a Patrulha Escolar do 6ºBPM segue em ronda reforçada pelas áreas de unidades de ensino com foco na segurança de alunos, professores e demais funcionários.



O colégio Pensi informou aos pais que, por causa da seriedade do tema e da gravidade dos desdobramentos impostos pela circulação da falsa notícia, a instituição de ensino recebeu a Polícia Militar, que obteve a denúncia por um responsável que teve acesso à postagem. "Os policiais vistoriaram nossas instalações e constataram que não há risco à segurança da nossa comunidade educativa", disse parte da nota. A instituição afirmou que o boato é fake e as aulas no turno da tarde estão mantidas normalmente.