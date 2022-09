Policias do 18º BPM prenderam o chefe do tráfico da Comunidade do Tirol, na Freguesia, Zona Oeste do Rio - Reprodução

Rio - O chefe do tráfico do Morro do Tirol, na Freguesia, Zona Oeste do Rio, e um comparsa foram presos por policiais militares do 18° BPM (Jacarepaguá), na manhã desta terça-feira (6). Com eles, foram apreendidas uma pistola 9 milímetros, uma granada e grande quantidade de material entorpecente.

#18BPM prende chefe do tráfico na Comunidade da Tirol e mais um comparsa, além de apreender pistola, granada e drogas na ação. Ambos ficaram feridos e foram socorridos no Hosp. Lourenço Jorge. pic.twitter.com/kN9hvTxFyp — @pmerj (@PMERJ) September 6, 2022

De acordo com o comando da unidade, a PM foi acionada para checar uma denúncia de criminosos armados no alto da comunidade da Tirol. Ao chegarem no local, os agentes foram recebidos a tiros. Após o fim do confronto, os policiais encontraram os dois homens feridos, que estavam envolvidos no ataque à guarnição.

Os criminosos foram socorridos para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A Polícia não informou nem os nomes e nem os estados de saúde dos dois presos.

A ocorrência foi encaminhada para a 32ª DP (Tanque).