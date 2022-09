Movimentação de policiais durante operação no Complexo - Arquivo / Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Movimentação de policiais durante operação no ComplexoArquivo / Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 05/09/2022 15:15 | Atualizado 05/09/2022 15:35





Segundo o instituto, em 2021, neste mesmo período, o número de vítimas foi o mesmo: 11 pessoas foram vítimas de balas perdidas. Assim como no ano passado, duas morreram e nove ficaram feridas. Entretanto, seis das vítimas foram atingidas durante ações e operações policiais.



Segundo a diretora de programas do Instituto Fogo Cruzado, Maria Isabel Couto, ela afirma que a insegurança já faz parte da rotina dos moradores do Rio de Janeiro. "Quase de hora em hora vemos informações sobre tiroteios no Rio de Janeiro. As vítimas das balas perdidas são a consequência desastrosa de uma lógica de confrontos que domina a Região Metropolitana do Rio. É preciso investir em prevenção e inteligência para que menos vidas sejam perdidas e menos pessoas sejam marcadas física e psicologicamente pelas balas perdidas”.



Dentre os casos deste mês, está o de uma



Dados do mês de agosto



Segundo o Instituto, ao longo do mês de agosto, houve 338 tiroteios/disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Dentre os tiroteios mapeados, 122 ocorreram durante operações policiais, o que evidencia que, em média, a cada três tiroteios, um ocorreu devido ações policiais. No ano passado, foram 93 tiroteios em operações dentre os 338 ocorridos em toda região metropolitana naquele mês.



O mapa da violência armada



Entre os municípios que compõem a Região Metropolitana do Rio, os cinco mais afetados pela violência armada em agosto foram:



Rio de Janeiro: 203 tiroteios, 35 mortos e 43 feridos



São Gonçalo: 21 tiroteios, 7 mortos e 10 feridos



Duque de Caxias: 18 tiroteios, 5 mortos e 5 feridos



Nova Iguaçu: 17 tiroteios, 8 mortos e 9 feridos



São João de Meriti: 17 tiroteios e 12 feridos



Entre os bairros do Grande Rio, os mais afetados pela violência armada foram:



Maré (Rio de Janeiro): 10 tiroteios, 1 morto e 1 ferido



Praça Seca (Rio de Janeiro): 8 tiroteios, 2 mortos e 2 feridos



Vila Isabel (Rio de Janeiro): 8 tiroteios, 1 morto e 2 feridos



Realengo (Rio de Janeiro): 7 tiroteios, 1 morto e 3 feridos



Vicente de Carvalho (Rio de Janeiro): 7 tiroteios



Dos 338 tiroteios ocorridos na Região Metropolitana em agosto, 25 deles foram em áreas de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), deixando quatro pessoas baleadas no total: duas mortas e duas feridas.



As unidades mais afetadas pela violência armada foram:



Complexo de Manguinhos: 6 tiroteios e 1 morto



Macacos: 6 tiroteios e 1 ferido



Andaraí: 2 tiroteios e 1 morto



Complexo do Alemão: 2 tiroteios



São João: 2 tiroteios



Chapéu Mangueira/Babilônia: 1 tiroteio e 1 ferido



As UPPs da Borel, Barreira do Vasco/Tuiutí, Complexo da Penha, Formiga, Prazeres e Turano tiveram somente um tiroteio cada, sem vítimas mapeadas.