O ecoponto conta com duas caixas estacionárias, uma caixa compactadora e quatro caixas metálicas de 1200 L, exclusivas para materiais recicláveis - Divulgação / Comlurb

Publicado 05/09/2022 14:43 | Atualizado 05/09/2022 14:44

Rio - A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) inicia, nesta terça-feira (06), a operação do ecoponto na comunidade de Vigário Geral, na Zona Norte. Localizado no acesso pela Rua Bulhões Marcial, o ecoponto conta com duas caixas estacionárias de 5m³ para receber entulho, galhadas, pedaços de madeira e bens inservíveis, como móveis e eletrodomésticos, uma caixa compactadora de 15m³ para lixo domiciliar e quatro caixas metálicas de 1200 L, exclusivas para materiais recicláveis.

Os moradores poderão colocar seus resíduos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 14h.

A iniciativa torna a operação da Comlurb mais sustentável e contribui para um gerenciamento eficiente dos resíduos sólidos urbanos. Este é o sexto ecoponto instalado em 2022. Os outros cinco são o do Vagão e o de Vila Jurema, em Realengo, o de Santo Amaro, no Catete, o de Madureira, embaixo do Viaduto Negrão de Lima, e o da Mineira, no Catumbi. A previsão é que até o fim do ano mais de 20 ecopontos sejam finalizados.

O presidente da companhia, Flávio Lopes, fala sobre a importância da inauguração para o Rio: "Sempre que inauguramos um ecoponto temos a convicção de que cada vez a cidade vai sofrer menos com o descarte irregular de resíduos em via pública. Contamos sempre com o apoio da população para colaborar e levar seus resíduos aos nossos ecopontos", disse.

Segundo a Comlurb, a empresa tem incentivado cada vez mais os moradores para fazerem a separação de resíduos recicláveis em casa, como plástico, vidro e embalagens de papel. Ainda de acordo com a companhia, ela está empenhada em reformar e implantar novos ecopontos em diversas regiões da cidade, especialmente em áreas mais críticas de descarte irregular, garantindo que locais antes degradados passem a contar com pontos ordenados de descarte, com remoção regular dos resíduos por caminhões.

Os ecopontos ficam estrategicamente em comunidades e proximidades, e são locais de entrega voluntária de resíduos domiciliares e pequenos volumes de entulho, bens inservíveis (móveis, sofás e eletrodomésticos) e galhadas.

Nessas estruturas, o cidadão pode dispor o resíduo gratuitamente em caçambas distintas para cada tipo de material. Por isso, eles são fundamentais para a ordenação dos resíduos, controle de vetores e melhoria da saúde pública, a fim de evitar disposições irregulares, como em pontos críticos.