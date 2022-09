Grupamento de Guardas Motociclistas prende suspeito por roubo no bairro de São Cristóvão, Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 05/09/2022 12:34

Rio - Uma equipe do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) prendeu em flagrante um suspeito por roubar uma mulher neste domingo (4), em São Cristóvão, Zona Norte do Rio.



O homem, de 21 anos, estava em um carro com os amigos, na Rua Francisco Eugênio, quando avistou a jovem acompanhada da irmã e tentou pegar o seu celular.



Percebendo que o suspeito não estava armado, as mulheres reagiram e entraram em uma luta física com ele. A confusão foi percebida pelos guardas que estavam passando pelo local. Em seguida, o homem foi preso. O suspeito responderá por tentativa de roubo.



A ocorrência foi levada à 19º DP (Tijuca).



A ação contou com o apoio de guardas do Grupamento de Operações com Cães (GOC).