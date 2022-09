Varíola dos macacos - Divulgação

Publicado 05/09/2022 16:33

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que desde a última sexta-feira (02), o Rio de Janeiro não teve um caso confirmado de varíola dos macacos (Monkeypox), até esta segunda-feira (5). Segundo a SES, o estado segue com 737 casos confirmados. Além disso, há 79 casos prováveis, ou seja, com exame inconclusivo ou não coletado, 486 sob investigação e 973 foram descartados. O estado notificou até agora 2.275 casos e um óbito. Os dados são do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS-RJ) e foram atualizados às 16h.

A Região Metropolitana I segue com o maior número de casos, 615. Já a Região Metropolitana II registrou 85, a Baixada Litorânea, nove, a Serrana, cinco, a Região Norte e Médio Paraíba, três, e a Noroeste, dois.

Dos casos confirmados até o momento, 93,6% (690) são de pessoas do sexo masculino, enquanto 6,4% (47) são do sexo feminino. Por faixa etária, há predominância de casos entre aqueles com 20 e 39 anos, com 533 casos confirmados, enquanto pessoas entre 40 a 59 anos registram 175. A faixa etária com menor número de casos confirmados, quatro, é de crianças de 0 a 9 anos.

Os casos confirmados por sinais e sintomas continuam sendo, em sua grande maioria, através da erupção cutânea, 663, e febre de início súbito, 421.

Primeiro caso de varíola dos macacos em prisão do Rio

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que uma mulher privada de liberdade testou positivo para varíola dos macacos (monkeypox). A paciente foi isolada e está recebendo medicação. A identidade da mulher e a Unidade Penal não foram divulgadas.

De acordo com a secretaria, equipes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) realizaram ação de rastreio e busca nas celas e identificaram outros seis casos suspeitos.

Os protocolos de vigilância sanitária foram ativados e todo o coletivo e servidores da Unidade Prisional receberam orientações quanto às medidas preventivas.

A Seap reforçou que os casos suspeitos e confirmados estão sendo acompanhados pela equipe da PNAISP, que por sua vez está recebendo todo suporte da direção da unidade prisional para melhor condução do cuidado em nível assistencial e de vigilância.

Primeira morte confirmada

O estado do Rio de Janeiro confirmou, no dia 29, a primeira morte pela varíola dos macacos. O paciente, um homem de 33 anos, estava internado no Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, ele apresentava baixa imunidade e comorbidades que agravaram o quadro da doença. O paciente apresentou complicações e teve de ser transferido para a UTI no dia 19.