Publicado 05/09/2022 17:42

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta segunda-feira (5), 1.723 novos casos nas últimas 24 horas e registrou 14 mortes por covid-19 no mesmo período. O estado tem um total de 2.496.436 casos confirmados e 75.493 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 17%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 15%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,03%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Secretaria de Saúde do Rio informa que crianças de 1 a 4 anos devem tomar dose extra da vacina contra a Poliomielite

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que até o dia 9 de setembro todas as crianças de 1 a 4 anos devem receber uma dose extra da vacina oral contra a poliomielite. A ação faz parte da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para Atualização da Caderneta da Criança e do Adolescente, promovida pela pasta e iniciada no dia 8 deste mês. De lá para cá, já são mais de 83 mil doses de vacina contra poliomielite aplicadas.

A pasta informou que fora o calendário de rotina, a imunização contra a pólio nesta faixa etária faz parte de campanhas anuais de vacinação infantil, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. Essas campanhas visam vacinar o grupo alvo para garantir a manutenção da erradicação da poliomielite, no Brasil.