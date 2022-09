Em vídeo divulgado, é possível ver o momento em que os agentes, junto com pedestres, presta socorro à gestante - Divulgação

Publicado 05/09/2022 17:42

Rio - Agentes do programa Segurança Presente auxiliaram duas mulheres grávidas, nesta segunda-feira (5). As gestantes já estavam em trabalho de parto e não conseguiam chegar à maternidade.



Uma delas entrou em trabalho de parto ainda na madrugada, na rua Resende. Os agentes da Lapa encontraram a gestante deitada na calçada, com dor e pedindo ajuda. Ela foi transferida para a van do programa e levada para o Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, no Centro do Rio. Ela deu à luz a uma menina.



Já a outra ocorrência aconteceu à tarde, por volta das 13h. Os agentes do Méier Presente tiveram que escoltar e abrir caminho no trânsito para um carro que estava com uma gestante em trabalho de parto. Quem dirigia era o cunhado da grávida, que acionou os policiais em busca de ajuda para poder chegar até o Hospital Maternidade Carmela Dutra, que fica no Méier, Zona Norte. O pedido foi atendido e a família chegou com rapidez e segurança à maternidade. Não foi informado o sexo do bebê.