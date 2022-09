Jonathan e Thiago foram encaminhados à delegacia pelos policiais penais da Recap - Divulgação

Publicado 05/09/2022 18:45

Rio - Policiais penais da Divisão de Busca e Recaptura (Recap) prenderam, nesta segunda-feira (5), dois homem suspeitos de violar a tornozeleira eletrônica em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Jonathan Gonçalves Moreira, de 25 anos, e Thiago Inerelli da Cruz, 39 anos, possuem condenações por roubo.

As duas ações distintas cumpriram os mandados de prisão nesta manhã. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Jonathan ficou preso entre 2019 e 2021, quando saiu para cumprir prisão domiciliar com o uso da tornozeleira. Já Thiago possui cinco condenações por roubo na região e também saiu da cadeia em 2021 com a monitoração eletrônica.

Os dois foram levados à delegacia e, posteriormente, encaminhados para o sistema prisional, onde cumprem a medida imposta pela Justiça.