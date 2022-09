Corredor do Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, com macas e pacientes - Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/09/2022 18:01

Rio - Vídeos e fotos feitos no Hospital Municipal Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, mostram os corredores lotados de macas e pacientes. De acordo com os relatos, as imagens foram gravadas neste domingo (5). Um dos vídeos também mostra um paciente sendo medicado no corredor.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a unidade está com alta demanda, com cerca de 40% a mais de atendimentos com internação. A direção do hospital afirma que está fornecendo todo atendimento necessário aos pacientes. Além disso, informou que a equipe de emergência completa no plantão desta segunda-feira (5), assim como no domingo.

A direção também ressaltou que o Hospital Lourenço Jorge é uma unidade de urgência e emergência que atende e dá suporte a toda a demanda de atendimentos de alta complexidade da região.