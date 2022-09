Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto no Centro do Rio de Janeiro - Sandro Vox / Agência O Dia

Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto no Centro do Rio de Janeiro Sandro Vox / Agência O Dia

Rio – Polícia Civil investiga a morte de um homem após ser baleado na casa de um amigo, em Brás de Pina, na Zona Norte, neste domingo (4). Ele foi identificado como Daniel dos Santos Campelo do Nascimento, tinha 30 anos e era auxiliar de farmácia no Hospital Getúlio Vargas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O enterro será, nesta terça (6), às 11h, no Cemitério do Caju. O velório está marcado para as 8h. A informação é do portal 'G1'.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o 28º GBM (Penha) foi acionado às 10h15 pela Polícia Militar para o recolhimento do corpo, na Rua Tailândia. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro.



Já a Polícia Militar informou que agentes do 16° BPM (Olaria) estavam em patrulhamento, neste domingo, na Praça do Country, em Brás de Pina, quando se depararam com homens armados. Houve confronto com os policiais, mas a PM afirma que não havia operação na comunidade no momento que o homem foi atingido. De acordo com a corporação, a informação de que um homem havia sido baleado dentro de casa chegou horas após o ataque.



No confronto, dois homens foram atingidos. Um deles foi identificado como Loran de Azevedo Freaza, mais conhecido como 'Marrom', e apontado como chefe da favela das Cinco Bocas do chamado 'Complexo de Israel'. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local da troca de tiros.



O outro ferido dos feridos foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte. A (DHC) também foi acionada para a ocorrência.