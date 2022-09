Não há previsão de chuva para quarta-feira, mas os ventos podem chegar até 76 km/h - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 07/09/2022 13:19

Rio - O Centro de Operações Rio prevê ventos moderados a ocasionalmente fortes para esta quarta-feira (7), no Rio. A expectativa é de que os ventos moderados variem entre 18,5 km/h a 51,9 km/h, e que as rajadas possam ir de 52 km a até 76 km/h.



O Alerta Rio explica que ventos moderados são aqueles capazes de levantar poeira, mover galhos de árvores e, em caso de chuva, dificultar o uso de guarda-chuva. Já os ventos fortes são capazes de balançar árvore e quebrar galhos.



Em caso de ventos fortes, a recomendação é seguir as instruções elaboradas Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros (confira abaixo).



Para além dos cuidados com os ventos fortes, quem for circular pela cidade deve ficar alerta. O Rio entrou em Estágio de Mobilização nesta quarta às 8h, devido às interdições necessárias para diversos eventos cívicos relacionados ao feriado da Independência e também para a realização do jogo no Maracanã.



O estágio é nível dois, numa escala que vai até cinco. Ou seja, há risco de ocorrências de alto impacto na cidade, com possibilidade nova mudança de estágio devido à chuva ou outros fatores. A recomendação é que as pessoas fiquem atentas, acompanhem o Alerta Rio e se cadastrem gratuitamente no serviço de alertas da Defesa Civil, via SMS (basta enviar o CEP para o nº 40199).

Tempo no Rio



A extensa agenda da cidade do Rio para esta quarta-feira (7), que conta com a comemoração do Bicentenário da Independência e o jogo pela Libertadores entre Flamengo e Vélez Sarsfield, no Maracanã, segue sob tempo estável e sem previsão de chuvas, de acordo com o Alerta Rio . Os ventos de moderados a fortes, com rajadas que podem chegar a 76 km/h a partir da tarde, influenciarão na nebulosidade, que podem variar ao longo do dia. Já as temperaturas seguem aumentando. Para esta quarta, a máxima será de 31º C, enquanto a mínima pode chegar a 12ºC, em algumas regiões da cidade.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, os fãs do Rock in Rio e os torcedores do Fluminense e Fortaleza, que se enfrentarão também no Maracanã, podem respirar aliviados. Entre quinta-feira (8) e sábado, a previsão é de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos também vão continuar moderados, com ocasionais rajadas fortes (entre 52 km/h a 76 km/h) a partir da tarde de sábado. A expectativa é de que a temperatura suba ainda mais. Na quinta, os termômetros podem marcar 34ºC, com a sexta-feira (9) subindo para 35ºC e o sábado atingindo 36º C. As mínimas também seguem baixas, variando entre 14ºC e 17ºC, nesses dias.

Para quem vai aproveitar o último dia do festival, no domingo (11), é aconselhável colocar uma capa de chuva na mochila. A aproximação e passagem de uma frente fria pelo oceano deixará o tempo instável. O Alerta Rio prevê uma mudança brusca de temperatura: a máxima será de apenas 29º C. Também é esperada previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde.

Confira as recomendações em dias de ventos fortes

Na rua:



- Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas;



- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar;



- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;



- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e árvores;



- Cuidado! Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.



Em casa:



- Feche portas e janelas;



- Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre;



- Feche o registro de gás;



- Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair;



- Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.