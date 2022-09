Tempo seguirá com céu parcialmente nublado até sábado (10) - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 07/09/2022 10:32



Rio - A extensa agenda da cidade do Rio para esta quarta-feira (7), que conta com a comemoração do Bicentenário da Independência e o jogo pela Libertadores entre Flamengo e Vélez Sarsfield , no Maracanã, segue sob tempo estável e sem previsão de chuvas, de acordo com o Alerta Rio. Os ventos de moderados a fortes, com rajadas que podem chegar a 76 km/h a partir da tarde, influenciarão na nebulosidade, que podem variar ao longo do dia. Já as temperaturas seguem aumentando. Para esta quarta, a máxima será de 31º C, enquanto a mínima pode chegar a 12ºC, em algumas regiões da cidade.



Ainda de acordo com o Alerta Rio, os fãs do Rock in Rio e os torcedores do Fluminense e Fortaleza , que se enfrentarão também no Maracanã, podem respirar aliviados. Entre quinta-feira (8) e sábado, a previsão é de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos também vão continuar moderados, com ocasionais rajadas fortes (entre 52 km/h a 76 km/h) a partir da tarde de sábado. A expectativa é de que a temperatura suba ainda mais. Na quinta, os termômetros podem marcar 34ºC, com a sexta-feira (9) subindo para 35ºC e o sábado atingindo 36º C. As mínimas também seguem baixas, variando entre 14ºC e 17ºC, nesses dias.

Para quem vai aproveitar o último dia do festival, no domingo (11), é aconselhável colocar uma capa de chuva na mochila. A aproximação e passagem de uma frente fria pelo oceano deixará o tempo instável. O Alerta Rio prevê uma mudança brusca de temperatura: a máxima será de apenas 29º C. Também é esperada previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde.

Agenda cheia no Rio



"Teremos cinco dias em uma cidade que está acostumada a receber visitantes e realizar grandes eventos, mas são dias de muita movimentação. Na quarta, as manifestações oficial e política do 7 de setembro, em Copacabana, e depois os quatro dias de Rock in Rio. Queremos alertar para que as pessoas se mobilizem, fiquem atentas, organizem seu dia, principalmente quem estará pela Zona Sul e Barra da Tijuca", disse Paes.

O principal ponto abordado foi a realização do Rock in Rio nesta quinta e sexta-feira, com estimativa de 100 mil pessoas presentes. O prefeito ressaltou que será um "dia de trabalho normal", podendo acarretar o 'trânsito monstruoso' da última sexta-feira, quando houve 165 km de congestionamento na cidade por volta das 19h.



"Tivemos um trânsito monstruoso na sexta-feira. Não custa lembrar que vamos viver, em dois dias dessa semana, situações bem parecidas com aquela. Cidade funcionando, dia de trabalho normal, horário de volta de trabalho com muitas pessoas chegando. A região da Barra da Tijuca vai estar, na quinta e na sexta-feira, vivendo uma pressão e estresse muito maior do que o normal", comentou.



O presidente da CET-Rio, Joaquim Dinis, também comentou sobre o problema causado na região. Ele explicou que a Avenida Abelardo Bueno movimenta 78 mil veículos por dia. Por isso, o fechamento da via para a realização do Rock in Rio causa o transtorno visto no primeiro dia do festival.



"Não conseguimos comunicar na medida suficiente à população, que não modificou suas rotinas. Na hora que fechamos a Abelardo Bueno, se não reduzirmos a quantidade de veículo circulando, colocamos os 78mil veículos da Salvador Allende na Ayrton Senna e na Américas, que já estão sobrecarregadas. A conta não fecha. Existe uma grande preocupação para conseguir evitar a circulação ao máximo possível, reduzir para quem não tiver viagem essencial", afirmou Dinis.



Na parte da tarde desta quarta-feira, acontece o ato militar em comemoração ao Bicentenário da Independência em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Também é esperada uma 'motociata' organizada pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro partindo de Aterro do Flamengo em direção ao ato oficial.



"Temos uma espécie de convocação política democrática para os apoiadores do presidente para que eles estejam em Copacabana também se manifestando. A Prefeitura do Rio vai respeitar as manifestações políticas. Queremos minimizar os impactos e trazer segurança para as pessoas que estão se manifestando, mas temos notícias de que vários trios elétricos estão se programando para ir em Copacabana. Também se organiza uma motociata de apoiadores do presidente Bolsonaro saindo do aterro em direção a Copacabana, impactando a Zona Sul", disse o prefeito.



Além disso, na parte da noite do mesmo dia, acontece o jogo entre Flamengo e Vélez Sarsfield pela Copa Libertadores. O trânsito na região do estádio Maracanã também sofrerá com mudanças para a organização da chegada dos torcedores.



O fim de semana da Rock in Rio é visto com otimismo. Durante a coletiva, o prefeito afirmou que a circulação no último domingo foi vista como 'próxima do ideal'. Com isso, destacou a necessidade do uso do transporte coletivo para quem vai ao evento.



"A ideia é chamar atenção da população para que não insista na utilização de veículos individuais

em direção ao Parque Olímpico. O serviço de ônibus está funcionando muito bem. As pessoas podem ir de metrô até a estação Jardim Oceânico e pegar o Rock Express. Ir para o terminal Alvorada, pegar o Rock Express e vão chegar no Parque Olímpico. Com mais rapidez, mais agilidade e mais conforto", concluiu.