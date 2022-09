Caso está na 18ª DP (Praça da Bandeira) - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 07/09/2022 12:30 | Atualizado 07/09/2022 14:05

Rio - Policiais da 18ª DP (Praça da Bandeira) prenderam, nesta terça-feira (6), um professor universitário de Letras de 30 anos, acusado de armazenar material de pornografia infanto-juvenil. O homem foi preso em flagrante no bairro Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana.



O suspeito estava sendo monitorado por envolvimento em crimes cometidos pela internet relacionados a abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Em conversa com uma pessoa não identificada, e que também está sendo investigada, ele afirma ter preferências pelos conteúdos que envolviam crianças entre 0 e 10 anos. Na casa dele, foram apreendidos um aparelho de telefone celular e um notebook com material contendo cenas de sexo explícito com crianças e adolescentes.



"Corre em paralelo um inquérito de supostos estupros de bebês, tendo em visto o diálogo travado nas redes sociais com o elemento, que também está sendo investigado. Esse inquérito vai prosseguir tentando identificar possíveis vítimas e ele poderá responder também por estupro de vulnerável", explicou o delegado Adriano França, titular da 18ª DP.



A ação recebeu auxílio do Serviço de Repressão a Crimes de ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal, sediada em Brasília, que teria compartilhado informações com os agentes. O preso será encaminhado para a audiência de custódia, onde aguardará decisão da Justiça.