Arte de Emygdio de Barros (1970), pintura em óleo sobre tela, está exposta no Museu de Imagens do Inconsciente - Foto: Divulgação/Museu de Imagens do Inconsciente

Publicado 08/09/2022 13:33 | Atualizado 08/09/2022 14:38

Rio - O Museu de Imagens do Inconsciente (MII), no Engenho de Dentro, inaugura, no próximo sábado (10), duas novas exposições simultâneas, marcando o retorno das atividades da instituição, e os 70 anos de sua fundação. Uma delas será na própria sede, e foi batizada de "Do asilo ao parque: 70 anos de história". A outra irá iniciar os trabalhos de exposição do prédio anexo, e é intitulada "Ocupação Nise da Silveira". Ambas tem como tema a história da saúde mental no Brasil, e do instituto que leva o nome da psiquiatra conhecida por implantar novos métodos de tratamento aos portadores de transtornos mentais.



"Com espaços destinados à exposição de trabalhos artísticos, o Instituto entra no circuito cultural da cidade, sendo possível apreciar galerias de arte em diversos serviços. As exposições "Do asilo ao parque" e "Ocupação Nise da Silveira" representam um marco importante na reabertura do museu", diz Érika Pontes, diretora do Instituto Nise da Silveira. Segundo ela, a reabertura é fundamental para "trazer vida" ao espaço - que faz parte do hospital - já que ele ficou fechado por conta da pandemia.



A primeira mostra, “Do asilo ao parque: 70 anos de história”, inclui pinturas, desenhos e esculturas produzidas pelos usuários de saúde mental em toda a história do Museu de Imagens do Inconsciente, desde a década de 40 até os dias atuais. As obras foram escolhidas pela curadoria a partir da temática de transformação do espaço do instituto no Parque Urbano Nise da Silveira.



Já a “Ocupação Nise da Silveira”, traz uma homenagem à trajetória da psiquiatra, que enxergou novas formas de tratamento de saúde mental no Brasil, apresentando os métodos, as referências e os principais conceitos mobilizados por ela.



Além das exposições, haverá também uma solenidade aliada às atividades culturais que incluem apresentação de balé, música e teatro. Encerrando a festividade, uma roda de samba do grupo Loucura Suburbana receberá, como convidado especial, o compositor Mestre Siqueira.



O acervo do Museu do Inconsciente constitui parte do conjunto museológico do Instituto Nise da Silveira e é atualmente formado por cerca de 400 mil obras, tendo coleções tombadas como patrimônio nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Os ateliês terapêuticos permanecem em funcionamento e acrescentam, diariamente, novas obras à coleção.



A exposição é aberta à visitação de terça a sábado, das 10h às 16h, e o acesso é gratuito. O Museu de Imagens do Inconsciente está localizado na Rua Ramiro Magalhães, 521 - Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio.





Outras atividades fazem parte da programação



O Espaço Travessia, que também faz parte do Instituto Municipal Nise da Silveira, apresenta até o dia 20 de setembro a exposição "Brasil Delivery [a gente só não precariza o sonho]", que reúne obras de cerca de noventa artistas convidados, do subúrbio, da Baixada Fluminense e da América Latina - além de usuários e profissionais da saúde mental. A exposição acontece nos antigos quartos das enfermarias e está aberta à visitação de segunda à sexta-feira, das 10h às 17h.



No Ponto de Cultura Loucura Suburbana: Engenho, Arte e Folia, que também é a sede do bloco carnavalesco que leva o mesmo nome, há a exposição permanente de fotos "Fissura no Real", com imagens de desfile da agremiação e dos "Bonecos do Germano" - bonecos gigantes de um bloco típico do bairro que existiu durante décadas. A mostra está aberta de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.



O Memorial da Loucura do Engenho de Dentro foi inaugurado em 2021, somando-se aos demais espaços de produção e preservação da memória do Instituto Nise da Silveira. O local possui uma exposição permanente com acervo que revela as práticas da psiquiatria até a chegada das mudanças que começaram a ser implantadas pela doutora Nise da Silveira, com peças, documentos e instrumentos sobre a história do Instituto. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



O Ateliê de Adereços e Fantasias tem uma oficina permanente de geração de trabalho e renda para confecção e reciclagem de adereços, fantasias e peças utilitárias, que funciona às terças e quintas-feiras, das 9h às 17h.



A Encantarte Editora oferece uma oficina de geração de trabalho e renda, com publicação de livros e peças gráficas em geral. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, das 10h às 16h.



O Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, oferecendo aos usuários oficinas de artesanato, rodas de conversa, oficinas de teatro, atividades lúdicas e de contação de histórias. Cada uma organizada em dias e horários diferentes durante a semana.



Há também uma oficina de percussão, às terças e quintas-feiras, das 10h às 11h30, e às quintas, das 14h às 15h30, para iniciantes, e para os ensaios da bateria, batizada de "A Insandecida". Além de uma oficina de música, todas as quintas-feiras, das 13 às 15h.