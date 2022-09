Cerca de 290kg de cocaína foi encontrada durante vistoria do navio, que partiu de Santa Catarina e tinha a Alemanha como destino - Divulgação

Cerca de 290kg de cocaína foi encontrada durante vistoria do navio, que partiu de Santa Catarina e tinha a Alemanha como destinoDivulgação

Publicado 08/09/2022 11:43 | Atualizado 08/09/2022 13:10

Rio - Agentes da Polícia Federal e auditores da Receita Federal, em operação conjunta, localizaram, na manhã desta quinta-feira (8), cerca de 290 kg de cocaína em um contêiner dentro de um navio, no Porto de Itaguaí, no Rio, com destino à Alemanha.

Durante a vistoria do navio, foi identificado que um dos lacres dos contêineres apresentava divergência de dados com os declarados em sistema. Após identificada a divergência, o contêiner foi desembarcado do navio e fiscalizado pelas equipes, onde foram encontrados 9 grandes pacotes contendo o total aproximado de 290 kg de entorpecente. Durante a vistoria do navio, foi identificado que um dos lacres dos contêineres apresentava divergência de dados com os declarados em sistema. Após identificada a divergência, ofoi desembarcado do navio e fiscalizado pelas equipes, onde foram encontrados 9 grandes pacotes contendo o total aproximado de 290 kg de entorpecente.

A droga chegou ao porto nesta manhã de quinta em um navio que saiu de Santa Catarina e fez escala em Itaguaí.



O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal.