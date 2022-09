Material apreendido com os criminosos em Paciência - Foto: Divulgação Pmerj

Publicado 08/09/2022 11:49 | Atualizado 08/09/2022 12:51

Rio - Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) conseguiram, nesta quinta-feira (08), resgatar uma vítima, que estava sendo mantida como refém, de dentro do carro de bandidos na Estrada de Santa Eugênia, em Paciência, Zona Oeste do Rio. Ela conseguiu avisar do crime aos militares e foi libertada. Uma réplica de pistola foi apreendida.

De acordo com a corporação, a equipe realizava um patrulhamento na via quando perceberam um veículo ocupado com quatro indivíduos em atitude suspeita. Durante a abordagem, a vítima informou que o grupo estava roubando seus pertences. Os militares, então, efetuaram a prisão em flagrante dos suspeitos. Com eles, foram recuperados quatro celulares, dois relógios, dois cordões e R$ 330 em espécie.

O material e o bando foram encaminhados para a 36ª DP (Santa Cruz) para registro de ocorrência.