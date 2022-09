Fiscais do Detro multaram ônibus que fazem o trajeto Rio Bonito x Araruama e Alcântara x Itaboraí - Divulgação/Detro-RJ

Fiscais do Detro multaram ônibus que fazem o trajeto Rio Bonito x Araruama e Alcântara x ItaboraíDivulgação/Detro-RJ

Publicado 08/09/2022 13:37 | Atualizado 08/09/2022 13:39

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro-RJ) multou dois ônibus, na manhã desta quinta-feira (8), durante uma ação integrada para verificar a aceitação do vale social e questões relacionadas a acessibilidade. Os fiscais estiveram em 13 terminais rodoviários do estado e os coletivos irregulares faziam as linhas Rio Bonito x Araruama e Alcântara x Itaboraí.

De acordo com o Detro, a fiscalização faz parte da "Ação Acessibilidade" que, desde abril, já flagrou 59 irregularidades em ônibus intermunicipais. Os agentes estiveram no Terminal Rodoviário do Rio e de Madureira; João Goulart, em Niterói; de Rio Bonito; Sargento Roncalli e Nova Aurora, ambos em Belford Roxo; de Conceição de Jacareí, em Mangaratiba; de Itaguaí; Alexis Novelino, em Cabo Frio; de Macaé; de Nova Friburgo; de Teresópolis; e de Petrópolis.

Além das irregularidades serem identificadas nas fiscalizações do órgão, os usuários podem fazer denúncias pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br ou pelo WhatsApp Fale Detro (21) 98596-8545. Além das ações de inteligência, as informações ajudam a nortear as fiscalizações.