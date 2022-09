Preso foi capturado após um cerco na região - Divulgação

Publicado 08/09/2022 15:01 | Atualizado 08/09/2022 15:07

Rio - Agentes do programa Segurança Presente de Niterói prenderam, nesta quarta-feira (7), um homem com grande quantidade de drogas na Avenida Ewerton Xavier, em Itaipu. A identidade do preso não foi revelada.

Segundo a polícia, policiais realizavam um patrulhamento na região quando se depararam com o homem em atividade suspeita. No momento em que o preso notou a presença da polícia, ele começou a correr para tentar fugir da abordagem.

Após um cerco na região, o criminoso foi capturado com uma mochila e um rádio transmissão na mão.A ação resultou na apreensão de 80 papelotes de maconha,92 pedras de crack, 42 pinos de cocaína, 36 papelotes de cocaína e um rádio transmissor.

O preso e o material apreendido foram encaminhados para a 76° DP (Niterói).