SEOP prende homem que ameaçou guardas municipais e tinha mandado de prisão em aberto

Publicado 08/09/2022 16:59

Rio - Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) prenderam um homem, na noite desta quarta-feira (07), que estava com mandado de prisão aberto há dois anos pelo crime de roubo. Há 20 dias, o mesmo suspeito havia mandado mensagem na rede social do secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, ameaçando agentes da Guarda Municipal e da Seop que atuassem no entorno do Maracanã em dia de jogos.



Na mensagem, o homem avisava que usariam armas brancas e bombas contra os agentes e que se tratava de uma “guerra declarada”. O núcleo de inteligência da secretaria foi acionado, identificou o agressor e passou a monitorá-lo, descobrindo que ele iria ao Maracanã na partida de ontem entre Flamengo e Vélez Sarsfield.

Em uma diligência no entorno do estádio, o homem foi encontrado e preso por agentes da Secretaria de Ordem Pública. A ocorrência foi registrada na 18ª DP, na Praça da Bandeira.



"Não iremos tolerar nenhum tipo de ameaça ou violência contra nossos agentes, principalmente porque os torcedores sabem a importância do trabalho das forças de segurança e do ordenamento público", destacou o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.