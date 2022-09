Quadrilha estava sendo monitorada e foi presa em flagrante enquanto saía da agência bancária - Divulgação

Quadrilha estava sendo monitorada e foi presa em flagrante enquanto saía da agência bancáriaDivulgação

Publicado 08/09/2022 16:58

Rio - O juiz Rafael de Almeida Rezende, da 33ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio mandou soltar, nesta quinta-feira (8), em audiência de custódia, os integrantes de uma quadrilha suspeita de aplicar golpes bancários na Zona Sul do Rio com a ajuda da gerente da unidade. A decisão foi tomada após pedido do Ministério Público de liberdade provisória dos envolvidos. No texto, segundo o juiz, os custodiados afirmaram terem sido agredidos na delegacia para que confessassem o crime.

Os membros da quadrilha foram presos na terça-feira (6) pela Polícia Civil . Segundo as investigações, os golpes eram aplicados com a ajuda da gerente do banco, identificada como Helena Pereira Augusto, que fornecia informações privilegiadas de documentos dos clientes. De acordo com o delegado da 10ª DP (Botafogo), Daniel Rosa, a quadrilha estava sendo monitorada e foi presa em flagrante enquanto saíam do banco após darem entrada com documentos falsos e serem impedidos de abrir conta.

Sobre a decisão de soltura, o juiz Rafael de Almeida Rezende reforçou que os envolvidos são custodiados primários e o crime não foi cometido com grave violência ou ameaça. "Conforme bem destacado pelo membro do Ministério Público, os fatos devem ser melhor esclarecidos, até para que as condutas dos custodiados sejam devidamente individualizadas," explicou.