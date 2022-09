Rainha Elizabeth viajou para o Brasil uma única vez em novembro de 1968 - AFP

Publicado 08/09/2022

Rio - A rainha Elizabeth II teve uma passagem de três dias pelo Rio de Janeiro. Acompanhada do príncipe Phillip, a monarca desembarcou no dia 8 de novembro de 1968 no Aeroporto Santos Dumont. Durante a estadia, ela foi apresentada a outro 'monarca', o Rei Pelé, e deu o início simbólico às obras da Ponte Rio-Niterói. A rainha Elizabeth morreu nesta quinta-feira (8) no Castelo de Balmoral, na Escócia.

O encontro com Pelé aconteceu após o amistoso entre a seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo, no Maracanã. Com a vitória dos paulistas por 3 a 2, a rainha entregou o troféu a Pelé com a presença de mais de 105 mil espectadores. A visita deu sorte e, dois anos depois, o jogador conquistou o tricampeonato mundial com a seleção brasileira.

Na Ponte Rio-Niterói, Elizabeth e Phillip inauguraram uma placa comemorativa como lançamento da pedra fundamental na Ponta do Caju. O evento durou apenas meia hora e contou com forte esquema policial.

A monarca também visitou pontos turísticos como a Praia de Botafogo, o Mirante Dona Marta e o Outeiro da Glória. Além disso, participou de um almoço com 200 convidados no Museu de Arte Moderna e recebeu presentes com LPs de MPB. No dia 11, embarcaram para o Chile.