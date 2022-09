Veículo desgovernado capotou na Rua Professor Coutinho Lopes, na altura da Praça do Ó - Divulgação

Veículo desgovernado capotou na Rua Professor Coutinho Lopes, na altura da Praça do ÓDivulgação

Publicado 08/09/2022 16:31 | Atualizado 08/09/2022 16:39

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam, na madrugada desta quarta-feira (7), dois homens após capotarem com um carro em uma tentativa de furar uma Blitz da Operação Lei Seca na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Dupla, que não teve suas identidades reveladas, foram levados para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde foram autuados por desobediência.

Segundo os policiais, os homens, que estavam dentro de um carro Hyundai IX35, ao avistar o bloqueio, jogaram o carro na direção de um policial, que precisou pular para não ser atingido. Após a tentativa de furar o bloqueio, foi iniciada uma perseguição. De acordo com os agentes, o veículo, desgovernado, capotou na Rua Professor Coutinho Lopes, na altura da Praça do Ó.

Dentro do carro, parcialmente destruído, os policiais encontraram uma garrafa de uísque, uma lata de tinta spray e gelo de água de coco. Os homens se recusaram a fazer o teste do bafômetro, mas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, onde foram submetidos ao teste de alcoolemia, que deu negativo.