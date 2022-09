Ato em defesa do piso salarial de Enfermagem no Centro do Rio - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 08/09/2022 15:15

Rio - Os representantes dos profissionais de saúde do Rio se reuniram no Centro da cidade nesta quinta-feira (8), em um ato contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu a lei que iria alterar o piso salarial da classe. Esta foi a primeira de uma série de manifestações em defesa do piso dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. O ato ocorreu do fim da manhã até a tarde, em frente à nova sede da Alerj, na Rua da Ajuda, 5.



Para Mônica Cunharski, presidente do Movimento Ativista da Enfermagem (MAE) no Rio de Janeiro, atos como o desta quinta são necessários para que a voz da classe trabalhadora seja ouvida pelos políticos.



"O ato da enfermagem tem uma importância única né? É importante para que nós possamos mostrar a verdadeira força da enfermagem brasileira. Pois nós somos a segunda maior categoria no país, aqui no Rio de Janeiro nós somos 300 mil, no Brasil nós somos 3 milhões de profissionais. E não tem ninguém ouvido a nossa voz, temos sido calados, assediados e desvalorizados dentro dos ambientes hospitalares, principalmente pelas instituições privadas, que são aquelas que assediam o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, o enfermeiro. Aqui no Rio de Janeiro, existem redes privadas que não pagam e nem respeitam o piso salarial estadual da categoria", desabafou.