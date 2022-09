A idosa Maria ivete da Silva, de 74 anos, está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (Hmapn) - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 09/09/2022 10:57 | Atualizado 09/09/2022 12:16

Rio - Uma idosa foi baleada na cabeça, na última quinta-feira (08), perto de casa, no bairro Parque Floresta, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . A vítima foi identificada como Maria Ivete da Silva, de 74 anos, e está internada em estado gravíssimo no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (Hmapn), em Duque de Caxias.

Ela foi atingida por um disparo de arma de fogo e socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pilar, no município de Duque de Caxias, e, no período da tarde, foi transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (Hmapn), na mesma cidade.



A Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, responsável pela unidade, informou que a paciente foi encaminhada para o centro cirúrgico, onde foi realizada drenagem de um hematoma intracraniano. Segundo a direção do hospital, a paciente está no CTI e seu estado de saúde segue gravíssimo.

A assessoria da Polícia Militar informou, por meio de nota, que "não houve operação na localidade nesta quinta-feira (08)".

Procurada, a Polícia Civil disse que "o fato ainda não foi comunicado oficialmente à corporação, mas a delegacia da região vai ao hospital buscar informações e iniciará as investigações".