Cláudio CastroDivulgação

Publicado 10/09/2022 01:00

O governador Cláudio Castro, que já cresceu nas ultimas pesquisas, deve ganhar agora uma força do eleitorado do interior, com a escolha por Vinicius Farah como vice-governador. Farah é admirado pelo desenvolvimento econômico que provocou em Três Rios e querido pelo empresariado.