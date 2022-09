Allan Turnowski deixa a penitenciária de Benfica, onde foi realizada a audiência de custódia - Pedro Ivo / Agência O Dia

Allan Turnowski deixa a penitenciária de Benfica, onde foi realizada a audiência de custódiaPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 10/09/2022 14:01

Rio - O Tribunal do Justiça do Rio (TJRJ) determinou a prisão preventiva de Allan Turnowski. A decisão foi decretada neste sábado (10) durante audiência de custódia na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica. O ex-secretário de Polícia Civil foi preso na manhã de sexta-feira por um suposto envolvimento com o jogo do bicho

Turnowski passou a noite na Cadeia Pública Constantino Cokotós, no Centro de Niterói, presídio exclusivo para agentes da segurança pública. Por volta de 12h, ele chegou a Benfica para a audiência. Ainda na noite de sexta, o TJRJ negou o pedido de habeas corpus feito pelo advogado de Allan. Segundo a defesa, o denúncia não é verdadeira e se baseia em conversas de outras pessoas colocadas fora de contexto.

"A defesa declara que a decisão é baseada em diálogos de terceiros, fora totalmente do contexto e de 2016, quando o Allan sequer estava na polícia. A denúncia não é verdadeira. A defesa confia que a Justiça vai reverter essa decisão em breve. Nós vamos apresentar um novo recurso, tendo em vista que nosso habeas corpus foi apenas para ter acesso à íntegra do processo, a qual ainda não temos", afirmou o advogado Fernando Drummond.

O ex-secretário é acusado dos crimes de organização criminosa, corrupção e violação de sigilo funcional. A ação também cumpriu mandado de prisão contra o delegado Maurício Demétrio, que está detido desde o ano passado por extorsão. De acordo com a denúncia, Turnowski receberia propina do jogo do bicho e teria envolvimento em um plano para matar o bicheiro Rogério Andrade.