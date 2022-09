Miguel de Lima, de 29 anos, foi morto com um tiro no peito durante confusão em festa no bairro de Austin - Reprodução da Internet

Miguel de Lima, de 29 anos, foi morto com um tiro no peito durante confusão em festa no bairro de AustinReprodução da Internet

Publicado 12/09/2022 08:04 | Atualizado 12/09/2022 13:33

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de um homem, na manhã deste domingo (11), após uma discussão festa no bairro de Austin, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Miguel de Lima Bastos foi atingido no peito por disparo que teria partido do companheiro de uma ex-namorada, um PM, com quem teve um desentendimento durante o evento.

Miguel chegou a ser socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos. Familiares da vítima estiveram, no início da manhã desta segunda-feira (12), no Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu, para a liberação do corpo.



Segundo Carlos Alberto, que é primo de Miguel, o disparo que o matou Miguel foi motivado por uma briga entre a esposa dele e a ex-namorada. "Eles tinham saído para essa festa depois do expediente do Miguel no bar. Chegaram lá e logo que entraram teve um primeiro bate-boca entre a esposa do Miguel e essa ex dele. Ela chamou o namorado PM, a confusão seguiu, mas depois ficou tudo bem", comentou Carlos.



O disparo só teria acontecido numa segunda discussão, pouco tempo depois. "Mais tarde, outra briga entre elas voltou a acontecer, o PM sacou a arma para dar uma coronhada na esposa do Miguel. Quando ele tentou intervir, esse policial atirou no peito dele", contou o primo.

Carlos disse ainda que um sobrinho de Miguel chegou a pedir para que eles fossem embora, justamente pelo receio de que houvesse outra confusão. "Ele disse que pediu para eles irem, mas eles não quiseram. Minha prima disse que não saíam de casa para nada, por isso iriam ficar. Quinze minutos depois, aconteceu o que aconteceu", lamentou.

"A família está destruída agora. Infelizmente perdemos uma pessoa batalhadora e que era querida por todos", comentou Carlos. Miguel era casado, deixa esposa e dois filhos, um menino de 10 anos e uma menina de 4 anos. O local e o horário do enterro ainda não foram confirmados. A identidade do PM também não foi confirmada, mas a Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso.

A DHBF informou apenas que instaurou inquérito para apurar a morte de homem e já realizou perícia no local. Os agentes estão ouvindo testemunhas, coletando imagens e realizando diligências em busca de informações para identificar o autor do crime.