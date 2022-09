Equipes do Detro-RJ atuaram durante o Rock in Rio - Divulgação

Publicado 12/09/2022 12:59 | Atualizado 12/09/2022 12:59

Rio - Trinta e seis veículos irregulares foram apreendidos durante os sete dias do Rock in Rio, por fiscais do Detro-RJ. As ações aconteceram no entorno da Cidade do Rock e aeroportos Santos Dumond e Galeão. Foram apreendidos 28 automóveis, seis vans e dois ônibus.

As operações foram montadas com informações do serviço de Inteligência do Detro-RJ, que detectou pontos de transportes irregular. Um dos problemas identificados foi o uso de adesivo de passe livre nas barreiras de veículos para o festival. Motoristas usavam adesivos falsos, se passavam por moradores da região, mas cobravam entre R$ 10 e R$ 50 por pessoa.

O órgão realizou as fiscalizações para garantir a segurança dos passageiros, que embarcam em carros irregulares, sem qualquer garantia. As medidas visaram também proteger a frota regular que sofre com a concorrência desleal do transporte pirata não registrado.