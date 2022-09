Painel de grafite no Muhcab - Divulgação

Painel de grafite no MuhcabDivulgação

Publicado 12/09/2022 13:50 | Atualizado 12/09/2022 14:43

Rio - O Museu da História e Cultura Brasileira (Muhcab), na Gamboa, inaugurou nesta segunda-feira (12), dois novos painéis artísticos com temática sobre a luta racial no Brasil.

A instituição, que se dedica a contar a história da escravidão no Brasil e suas consequências na atualidade, abriu as portas para o “Mural das Lutas Afro-brasileiras”, feito em grafite pela Cia Teatral Queimados Encena, de Queimados.

Assinaram o trabalho os grafiteios Cazé (Negro Muro), Juliana Fervo e Kajaman, que dividiram a obra em duas partes, uma no próprio museu e outra na Praça Brinx, no Morro da Providencia. Ao total, o trabalho possui 100m2, sendo 70m2 no museu e 30m2 na comunidade.

Idealizado por Leandro Santanna, diretor do Muhcab, para ser mais uma frente do projeto educativo do museu e discutir o processo escravagista e de abolição no país, o Mural representa lutas e revoltas que ocorreram no país. A pesquisa histórica foi feita por Rajão Negro Muro, e a curadoria é de Mariana Maia.



“Para que a gente conseguisse a libertação. Os artistas criaram cenas e personagens importantes neste processo, como por exemplo a Revolta dos Malês e uma revolução em Paraty, com Manuel Congo e Marianna Crioula, celebrando a imagem e a memória de heróis e heroínas que lutaram pela conquista da liberdade no Brasil”, disse Leandro.



O projeto busca contribuir para a educação das relações étnico-raciais através de uma importante revisão de nossa história, gerando maior sentimento de representatividade nas populações afrodescendentes e procurando difundir verdades sobre a escravidão e abolição no Brasil.

A obra pode ser visitada gratuitamente no Muhcab, na Rua Pedro Ernesto, 80, na Gamboa, das 10h às 17h. A classificação é livre.