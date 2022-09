Enterro do professor de educação física Rennan Correa no cemitério Jardim da Saudade em Sulacap - Pedro Ivo/Agência O dia

Publicado 12/09/2022 14:57 | Atualizado 12/09/2022 15:55

Rio- "Eu estou muito mal, nunca imaginei receber o telefonema que recebi". O desabafo é de Júlio Cesar, pai do professor de educação física Rennan Corrêa, 34 anos , encontrado morto com marcas de tiros na Estrada João Paulo, em Honório Gurgel, na Zona Norte, no último domingo (11). Nesta segunda (12), familiares e amigos se reuniram para prestar as últimas homenagens ao docente no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste.

Segundo relatos, o professor estava saindo de uma partida de futebol e a caminho da igreja quando foi atingido. Os pais da vítima receberam a notícia por uma ligação da polícia enquanto ainda estavam em um congresso religioso para onde Rennan se dirigia. No velório, que reuniu cerca de 300 pessoas, o pai Júlio César, muito abalado, agradeceu a presença dos amigos e familiares e lamentou a morte do filho, que faria aniversário no próximo dia 28.



"A manifestação das pessoas aqui presentes dá a dimensão do tamanho dele. Ele herdou a sensibilidade e a vontade de ajudar a família. Quero dizer para Deus que eu estou muito mal, nunca imaginei receber o telefonema que eu recebi", lamentou.



No momento em que foi atingido, Renan saía de um futebol com os amigos em Irajá, na Zona Norte, e seguiria para a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, em Madureira, onde acontecia o congresso de jovens, no qual toda sua família estava trabalhando. Ele frequentava o templo há cinco anos e, recentemente, tinha sido convidado para fazer parte do ministério de louvor.



Rennan deixa um filho de 11 anos e a esposa. Um dos amigos presentes no velório, o empreendedor Saulo Vinicius, contou que acredita que o professor possa ter errado o caminho até a igreja.



"Ele não merecia isso. Está tudo muito vago, recebi uma ligação às 23h de um amigo dele e não sei realmente o que aconteceu. Tiraram a vida do Renan, disseram que foi roubo, mas não levaram o celular dele e nem o carro, não levaram nada dele. Agora é colocar nas mãos da Justiça pra ver o que dá, e ver se alivia um pouco a minha dor e da família também. Ele estava saindo do futebol e pegou o caminho da igreja porque ele tinha um congresso e estava até um pouco atrasado. Eu acredito que ele tenha errado o caminho porque ali é um pouco perigoso, eu moro próximo ao local e não passo ali. Acredito que ele errou o caminho e ocorreu essa fatalidade", disse.



Um outro amigo, o bancário Vinicius Carvalho, 41 anos, levou a camisa do time de futebol em que eles jogavam juntos, o Força Livre. "Ele era vascaíno, igual a mim. Jogamos juntos no Força Livre. Além de bom atacante, era muito gente boa e alegre", relatou.



Antônio Maia, 63 anos, diácono da igreja, também estava no congresso no momento do crime. Ele lamentou a perda do jovem e destacou que o professor costumava levar alegria para as pessoas. "Onde ele chegava, trazia alegria. Era muito brincalhão, por isso era conferencista dos jovens."



Ainda na cerimônia, o analista de crédito Rodrigo Soares, 24 anos, que cantava com Rennan na igreja, levou um violão para se despedir do amigo.



O caso



Segundo a Polícia Militar, no último domingo (11) agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados à Estrada João Paulo para verificar uma ocorrência. No local, os militares já encontraram Rennan sem vida e encaminharam o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro.



Portal dos Procurados divulga cartaz pedindo informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do professor de educação física Divulgação



Ele era professor do Fundamental II da escola MX Educacional, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, e no Colégio Maxx, no Méier, Zona Norte. As instituições prestaram uma homenagem ao docente nas redes sociais, onde muitos alunos e pais lamentaram a morte do rapaz.



"Que o Senhor dê forças para superar essa perda", comentou um dos pais. "Que tristeza! Um ser humano incrível!", comentou outro.

A escola MX Educacional falou de Rennan como excelente professor. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do professor de Educação Física do Fundamental II , Rennan Correa, um excelente professor e um grande ser humano. Neste momento tão difícil prestamos condolências aos familiares, amigos e alunos", lamentou.



Já o colégio Maxx relatou que o professor marcou o coração de todos. "O momento é de grande consternação. Nossa singela homenagem é aplaudindo o grande educador, que marcou o coração de alunos, familiares e todos nessa escola. Muita luz! Nossos sentimentos aos familiares', disse.